Rode koersenborden op Europese beurzen

Blijf maar lekker in de Middeleeuwen hangen, net zo als zovelen die op hol raken als er een crisis komt. Feit is dat je met goud helemaal niets kunt. Het is dus maar net wat de gekken er voor geven. Puur speculatie; totaal geen fundament. Als het besef komt dat goud gewoon een mooi stuk metaal is dat niet kan roesten en dus geschikt is voor sieraden, dondert de prijs weer omlaag. Let op de vorige crisis. Afhankelijk van het aantal overblijvende goud gekken (inclusief regeringen die straks moeten verkopen om het hoofd boven water te houden), die nu weer door de goud industrie worden aangewakkerd, zal de prijs bepaald worden, zodra de economie weer in een rustiger vaarwater komt. Niemand die het weet, maar zou wel eens een val tot Eur 20.000/kilootje kunnen worden. Helemaal geen link meer met de echte economie, gewoon een fictie. Maak elkaar vooral maar gek.