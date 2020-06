Rechter: jongste cabinemedewerkers niet als eerste weg bij KLM

Wat is de wereld snel veranderd.



Vroeger werden "ouderen" beschermd en nu vogelvrij verklaard omdat een rechter subjectief zijn eigen regels kan hanteren.



Dat kan alleen als in de cao goed dichtgetimmerde afspraken staan tussen werknemers en de werkgever en er een onafhankelijke ontslagcommissie komt



Rechter moet volgen wat in de CAO staat (dat is FIFO) en niet interpreteren wat er in "zou" moeten staan.



NL is idd. een bananen republiek geworden.