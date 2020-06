Gemengde gevoelens bij FNV over steunpakket KLM

quote: Milkakoe schreef op 30 juni 2020 11:08:

Prehistorische organisatie, de FNV. KLM is een Frans bedrijf, dus laat de Franse vakbond het lekker oplossen. Zijn ze goed in daar.

Precies! FNV moet zijn grote mond houden. Het hele Nederlandse volk gaat nu opdraaien om KLM in de lucht te houden. Even dimmen en rustig in een hoekje afwachten zou ik zeggen.