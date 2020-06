'Schikking BAM en Keulen negatieve verrassing'

Als gevolg van bouwfouten is in 2009 in Keulen een bouwput ingestort waarbij meerdere mensen het leven lieten en bijna een miljard schade is aangericht, inclusief instorten van een historisch gebouw. 200 miljoen waarvan 40 miljoen voor BAM z'n rekening dat is helemaal niet zo onredelijk, maar BAM moet daar weer een flink aantal jaar voor werken. Maar ik geloof niet dat dit een 'probleem dat achteraf uit de kast komt' genoemd kan worden omdat het destijds heel groot was. Ook de koersreactie valt me wel mee dus ik denk dat de meeste grote beleggers dit nog wel op het netvlies hadden, waarschijnlijk mede een van de redenen waarom BAM uberhaupt al bijna niets meer waard is geworden.