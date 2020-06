'Schikking BAM en Keulen negatieve verrassing'

Gepubliceerd op | Views: 1.612

AMSTERDAM (AFN) - De schikking met de stad Keulen waardoor bouwbedrijf BAM dit jaar 40 miljoen euro als buitengewone last in de jaarrekening gaat zetten, komt als een negatieve verrassing. Dat concluderen analisten van KBC Securities in een reactie op het nieuws over de schikking rond de problemen bij de aanleg van een metrolijn in de Duitse stad in maart 2009.

Aangezien de problemen rond het project dateren uit 2009, betwijfelen analisten van KBC of investeerders het incident nog op hun radar hadden staan. BAM noemde het project in Keulen eerder wel als een potentieel risico in hun jaarverslag, hoewel het op dat moment nog onmogelijk was om te bepalen of en in hoeverre het bouwbedrijf aansprakelijk zou worden gehouden.

Alle partijen die aan de metrolijn werkten betalen nu een bedrag van 200 miljoen euro, waarmee de zaak is afgedaan. Een aanzienlijk deel van de schikking wordt gedekt door verzekeringsuitkeringen.

KBC houdt vast aan zijn hold-advies en koersdoel van 1,75 euro. Het aandeel BAM noteerde dinsdag omstreeks 09.40 uur 5,3 procent lager op 1,59 euro.