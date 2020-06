'Prognoses Shell al beter dan eind april'

dit is wat ik eerder gepost heb op Shell forum wat mij opvalt de laatste paar dagen is dat bijna ieder keer bij opening de koers hard zakt terwijl de koers loop ochtend weer wat omhoog komt maar dan toch weer achter blijft bij de oorspronkelijke openingskoers en lager is als een of meerder dagen ervoor terwijl AEX dan toch weer groen kleurt en het lijkt dat er weer een plus is....Ik zie dat bij andere aandelen ook..... Ik denk dat grote partijen hierbij gebaat zijn om dat trucje steeds weer te herhalen zodat ze steeds weer kunnen scoren. Of zijn dit verkeerde gedachten ? De koers koers heeft niets meer te maken et het bedrijf. Het is sentiment bij het uur... ..zo ook vanmorgen.... haha bij 20,48 gaan ze gelijk van de plank af........