Softwarebedrijf DGB bijna in andere handen

Gepubliceerd op | Views: 693

HARDENBERG (AFN) - DGB Group komt waarschijnlijk binnenkort in handen van Majka Investments. De twee partijen hebben een voorwaardelijk akkoord bereikt over de verkoop van DGB. Voor 17 juli verwachten de partijen een overeenstemming te bereiken over definitieve voorwaarden van de transactie.

Majka Investments neemt alle activiteiten van het softwarebedrijf voor de veeteeltsector over. Die bestaan uit de aandelen in alle dochtermaatschappijen, het pand gelegen aan de Lange Spruit 1A in Hardenberg en alle overige activa en passiva. Uitgezonderd zijn een achtergestelde lening van 40.000 euro en een bedrag van 50.000 euro.

Met de deal komt er een prijskaartje aan DGB te hangen van ruim 14,7 miljoen euro. Dat komt neer op een bedrag van 0,62 euro per gewoon aandeel, voor de inhouding van de dividendbelasting. Bij de afronding van de transactie verdwijnt DGB van de beurs. DGB vond de kosten van een beursnotering niet opwegen tegen de voordelen. Zo kon het bedrijf volgens het bestuur geen financiering meer aantrekken op de kapitaalmarkten. Daarnaast financieren banken de onderneming niet graag zolang DGB beursgenoteerd is.

Dit jaar heeft het bedrijf ook moeite met het publiceren van zijn jaarcijfers. Onlangs werd de publicatie daarvan opnieuw tot nader order uitgesteld.