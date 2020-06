Coronacrisis drukt zwaar op olie- en gasconcern Shell

Gepubliceerd op | Views: 1.951

DEN HAAG (AFN/BOOMBERG) - Shell heeft in het tweede kwartaal veel minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het olie- en gasconcern schrijft door de gekelderde vraag vanwege de coronapandemie in het tweede kwartaal tussen de 15 miljard dollar en 22 miljard dollar af op de waarde van zijn bezittingen.

Op basis van voorlopige cijfers meldt Shell dat de dagelijkse verkoop van olie tussen de 3,5 miljoen en 4,5 miljoen vaten lag in het tweede kwartaal. In dezelfde periode vorig jaar waren dat nog 6,6 miljoen vaten.