Nikkei eindigt sterk kwartaal met winst

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met winst geëindigd na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over het coronavirus aan de kant en trokken zich op aan een sterker dan verwacht Chinees industriecijfer en de hogere slotstanden op Wall Street. Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen op de laatste dag van het tweede kwartaal omhoog.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,3 procent hoger op 22.288,14 punten. De Japanse hoofdindex dikte in het tweede kwartaal bijna 18,4 procent aan. De Japanse makers van vliegtuigonderdelen Jamco Corp en Toray Industries wonnen 4,6 procent en 2,5 procent na het nieuws dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing is begonnen met testvluchten van de 737 MAX om een nieuwe certificatie te krijgen. De toestellen van dat type werden meer dan een jaar aan de grond gehouden na twee crashes.

Op macro-economisch vlak bleek dat de productie van de Japanse industrie in mei met 8,4 procent is afgenomen ten opzichte van april. De daling viel groter uit dan economen hadden verwacht. Vooral de Japanse autofabrikanten schroefden de capaciteit terug door de weggevallen vraag vanwege de coronacrisis.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus. Volgens cijfers van de Chinese overheid is de activiteit in de industrie van het land in juni sterker dan verwacht toegenomen. Ook de Chinese dienstensector vertoonde een sterker dan voorziene groei. In Hongkong klom de Hang Seng-index 0,7 procent en de Kospi in Seoul kreeg er 1,4 procent bij. De Australische All Ordinaries in Sydney steeg 1,9 procent.