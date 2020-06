'Basic-Fit wacht veel vraag na coronacrisis'

quote: Richard Van Velden schreef op 30 juni 2020 16:28:

Sportscholen gaan het scenario van de airlines in...



Denk dat je kapot schrikt als ze met cijfers komen. De Basic Fit doelgroep is niet het type dat het abonnementsgeld gewoon laat doorlopen.



Men heeft een cashburn van 15 miljoen per maand. De cijfers die nu gaan komen laten zich redelijk makkelijk voorspellen, 45 miljoen verlies met misschien wat leden die hun abonnement bleven doorbetalen en hier en daar wat minder uitgave aan de nutsbedrijven. Laten we het op 35-40 miljoen aan verlies houden en in het derde kwartaal nog eens 25 miljoen, immers, maar de helft van je normale workouts kunnen doen geeft toch wel wat recht op compensatie. Goed, ook een tweede golf nemen we mee, wederom een kwartaal zonder inkomsten, 45 miljoen en 25 van het daaropvolgende kwartaal. Vanaf april 2021 verwacht ik weer als vanouds te kunnen trainen en voor Basic Fit inkomsten zoals het eerder ook binnen haalde. dus een maximaal verlies van 135 miljoen wat bijna geheel gedekt werd door de recentelijke emissie. De landen die al open zijn laten geen problemen zien dus mijn 'worst case scenario' zal niet behaald gaan worden. Basic gaat niet omvallen maar de concurrentie zal het hier end aar best moeilijk krijgen, iets wat ook in de kaart zal spelen van de oranje gyms! Men heeft ook hier en daar kunnen verbouwen en restylen , iets wat anders voor overlast gezorgd had. Als we een jaar verder zijn is het coronaviris een smet, over 5 jaar een smetje en over 10 jaar heeft niemand het er bij Basic Fit nog over.