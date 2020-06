BAM treft schikking met stad Keulen om metroflater in 2009

Ja hoor, we hebben weer eens een buitengewone last, dit keer betreft het 40 miljoen. Zo is er iedere keer wat. Stort het eigen gemaakte plafond van een parkeergarage niet in dan stort het plafond van andere gebouwen in omdat men niet door heeft dat een metro onder de gebouwen door moet rijden en niet dwars er door heen! Dit was nog uit 2009, nu leven we 2020 en nog bakken ze er niets van.

Dit door een stelletje losers geleid bedrijf heeft een buitengewone gave om maximaal ieder jaar quitte te draaien. Winst is een vies wordt voor deze Beun de Haas