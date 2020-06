'Maaltijdbezorgbedrijf Postmates op radar van Uber'

Gepubliceerd op | Views: 332

NEW YORK (AFN/RTR) - Uber Technologies, het bedrijf achter maaltijdbezorgbedrijf Uber Eats, lijkt zijn aanwezigheid in die markt te willen vergroten met de overname van het Amerikaanse Postmates. Zakenkrant The Wall Street Journal schrijft op basis van bronnen dat Uber 2,6 miljard dollar wil betalen voor de onderneming. Of het tot een deal komt is niet zeker, aangezien er door Postmates ook nagedacht wordt over een beursgang.

De krant schrijft dat de overname van Postmates al volgende week aangekondigd zou kunnen worden. De deal past in een reeks overnames en financieringen in de sector. Zo roerde het in Amsterdam genoteerde Just Eat Takeaway zich nadrukkelijk met eerder al de fusie tussen het Britse Just Eat en Takeaway.com en later door de overname van Grubhub. Verschillende branchegenoten verzekerden zich van geld via investeringsrondes.

Ondertussen lijkt Postmates ook zijn plannen voor een beursnotering te hebben afgestoft. De onderneming registreerde zijn beursplannen al begin vorig jaar, maar zette de stap nog niet. Dat zou deze zomer nog kunnen gebeuren, aldus bronnen. Postmates wilde niet ingaan op de geruchten.