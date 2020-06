Meeste Amerikaanse banken blijven bij dividend

Gepubliceerd op | Views: 780

NEW YORK (AFN/RTR) - De meeste Amerikaanse banken houden vast aan de hoogte van hun winstuitkering. Die viel op te maken uit de reacties van de financiële instellingen na een stresstest door de Federal Reserve.

De stresstest wees uit dat de banken ook in het ergste crisisscenario overeind blijven. Toch moeten ze door onzekerheid over het economisch herstel voorzichtig omspringen met hun kapitaal, vindt de centrale bank. De Federal Reserve sluit niet uit dat in de toekomst beperkingen worden opgelegd voor de beloning van aandeelhouders.

De Fed vroeg de banken eerder al hun aandeleninkoop tot en met september te staken en het dividend niet te verhogen. Dat de winstuitkering op het huidige niveau blijft is wel toegestaan, mits een bank voldoende winst maakt. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan Chase en Citigroup handhaafden na de testen hun dividend op het niveau van eind maart. Wells Fargo is wel van plan om zijn kwartaalwinstuitkering te verlagen maar zei nog niet met hoeveel.