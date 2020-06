Japanse industriële productie verder weggezakt

Gepubliceerd op | Views: 377

TOKIO (AFN) - De productie van de omvangrijke Japanse industrie is in mei met meer dan een kwart afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Ondanks de opheffing van de meeste preventiemaatregelen tegen het nieuwe coronavirus in die maand, was er ook sprake van een afname ten opzichte van april

Voorlopige cijfers van de Japanse overheid wijzen op een krimp van de productie met 8,4 procent ten opzichte van april. Dat is meer dan de daling van 5,9 procent die economen in doorsnee hadden verwacht.

De Japanse industrie is voor een groot deel afhankelijk van de export. Vooral autofabrikanten schroefden de capaciteit terug door de weggevallen vraag.