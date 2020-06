Lichte toename bedrijvigheid industrie China

Gepubliceerd op | Views: 39

PEKING (AFN) - De bedrijvigheid in de Chinese industrie is in juni iets harder toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Daarop wijst een nieuw cijfer van de Chinese overheid.

De inkoopmanagersindex voor de industrie, die de economische activiteit in de sector meet, kwam voor de maand juni uit op een stand van 50,9, tegen 50,6 een maand eerder. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Economen hadden in doorsnee op een stand van 50,5 gerekend.

De Chinese dienstensector vertoonde volgens de overheidscijfers ook groei, met een stand van 54,4. Daarmee was de toename ook sterker dan in mei, toen de inkoopmanagersindex op 53,6 uitkwam.