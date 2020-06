Detailhandel beleeft grootste groei in 14 jaar

Online blijft keihard groeien.

De vraag naar logistieke hallen, betonnen blokkendozen wordt het nieuwe goud.

Monumentale A1 panden in dure winkelstraten die 40.000 euro per meter doen is over, alles gaat het centrum, de stad uit, complete winkelstraten zullen versneld leegvallen en braak komen te liggen.

Tot 8,00 euro parkeerkosten per uur is niet meer prettig, A1 speculanten staan aan de vooravond van zeer zware afschrijvingen, al met al waren het mooie jaren, maar das war einmal.



XXL supermarkten, gigantische bouwmarkten, kleding afhaal magazijnen, mega drugstores ver weg in de weilanden, aan de snelweg, 800 gratis parkeerplaatsen, compleet andere business modellen dus.



Tot 10x goedkopere woonlasten, het verrijken van doorgesnoven speculanten is ten einde gekomen, en niemand zag het aankomen, ik ook niet!