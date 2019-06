'Doorbraak handelsoverleg bepaalt beursweek'

Gepubliceerd op | Views: 479

AMSTERDAM (AFN) - De nieuwe beursweek staat naar verwachting vooral in teken van het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. Beide landen hebben tijdens de G20-top in Japan besloten dat ze weer opnieuw met elkaar willen onderhandelen. In de agenda van beleggers staat verder een nieuwe vergadering van oliekartel OPEC, evenals een hele reeks macro-economische cijfers.

"We liggen weer op schema", zei president Donald Trump na een 80 minuten durende ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping. Trump heeft beloofd even geen nieuwe tarieven meer toe te voegen aan de omvangrijke lijst met heffingen op Chinese producten. De president hief daarnaast de blokkade van telecomreus Huawei voorlopig op, waardoor het makkelijker wordt voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het Chinese concern.

Niet alleen in het handelsoverleg zorgde Trump dit weekend voor een doorbraak. Als eerste Amerikaanse president zette hij voet op Noord-Koreaanse bodem. In een gesprek met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un werd vervolgens besloten dat de VS en Noord-Korea opnieuw gaan praten over de denuclearisatie tussen beide landen.

Macro-agenda

De leden van oliekartel OPEC en samenwerkende landen waaronder Rusland komen maandag en dinsdag bij elkaar in Wenen. Volgens de Saudische energieminister Khalid al-Falih zullen ze daar waarschijnlijk hun bestaande productiebeperkingen voor de oliewinning met negen maanden verlengen. Dat is dan een antwoord op de hernieuwde druk op de olieprijzen als gevolg van oplopende Amerikaanse olievoorraden en afzwakkende economische groei.

De zogeheten macro-agenda van beleggers is vooral gevuld met inkoopmanagersindexen over de ontwikkelingen in de industrie en diensten in Europa, China en de VS. Ook komen er cijfers over de industriële productie in Duitsland. De week wordt afgesloten met het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat wordt door de markten altijd scherp in de gaten gehouden vanwege de mogelijke invloed op het rentebeleid van de Federal Reserve.

Wat betreft bedrijfscijfers is het in deze eerste week van het derde kwartaal nog erg rustig. In verband met de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag gaat Wall Street op woensdag eerder dicht. Op donderdag 4 juli blijven de Amerikaanse beurzen de hele dag gesloten.