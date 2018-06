quote: rene l schreef op 30 jun 2018 om 09:11:

Ik weet niet uit welk jaar dit onderzoek dateert maar ik geloof er geen snars van.



Deze week las ik ook nog ergens een bericht dat 25% van de Nederlanders niet op vakantie gaat omdat ze er geen geld voor hebben of hun vakantiegeld juist aan huishoudelijke zaken moeten besteden.

Daarnaast belegt volgens zeggen iets meer dan 20% van alle huishoudens.



Ergens klopt er dus iets niet.



Maar ja, juli komt er aan, een nieuwe maand, nieuwe kansen.

Als je al niet begrijpend kunt lezen zou ik maar met beleggen stoppen...Je geeft trouwens zelf de verklaring in je reactie. De 20% beleggers zijn positief, het stukje stelt niets over de gemiddelde Nederlander of de onderkant van de maatschappij.