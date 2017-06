Ziggo verliest zaak over Eredivisievoetbal

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - Kabelaanbieder Ziggo mag de Eredivisie-kanalen van Fox Sports vanaf 1 augustus niet meer doorgeven aan abonnees die vroeger klant waren van UPC. Er moet voor hun een nieuw contract worden gesloten met Fox, zo heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam bepaald.

De huidige afspraken van het vroegere UPC met Fox lopen eind juli af. Ziggo, dat UPC in 2014 overnam, heeft nog een deal met Fox tot 2020 en wilde de uitzending aan UPC-klanten voortzetten volgens de voorwaarden van dat contract.

Daar was Fox het echter niet mee eens. Die spreekt nu dan ook van ,,een overwinning voor de Nederlandse sportfans''. ,,Er staat Ziggo immers niets meer in de weg om hun klanten ook snel te laten profiteren van de huidige, lagere prijzen voor Fox Sports Eredivisie. Zoals bij onder meer KPN, Delta, CAIW en T-Mobile al een jaar het geval is.''

Ziggo zei eerder juist dat het nieuwe voorstel van Fox veel duurder uitpakte.