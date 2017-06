Kleine winsten op beurzen

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag tijdens de middaghandel een voorzichtig herstel zien na de zware verliezen een dag eerder. Aanhoudende speculatie op het naderende einde van het stimuleringstijdperk van de centrale banken zorgde daarbij voor enige terughoudendheid in de markt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond 15.45 uur 0,3 procent in de plus op 509,89 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 795,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. De Londense FTSE-index zakte 0,1 procent.

Tankopslagbedrijf Vopak kampte met een adviesverlaging door ING en was met een min van 2,3 procent veruit de grootste daler in de AEX. Olie- en gasconcern Shell daalde 0,7 procent. LBBW en Kepler Cheuvreux werden negatiever over het aandeel. ArcelorMittal en Galapagos gingen aan kop met plussen van respectievelijk 1,8 procent en 1,4 procent.

PostNL

In de MidKap stond luchtvaartgroep Air France-KLM bovenaan met een plus van 2,7 procent. Voedingsbedrijf Corbion klom 1,9 procent na een koopadvies van Kepler Cheuvreux. Grootste verliezer was verlichtingsbedrijf Philips Lighting met een min van 1,6 procent.

PostNL steeg 0,5 procent. Concurrent Sandd wil met de onderneming gaan concurreren op de consumentenpostmarkt en zegt de postzegelprijs te kunnen verlagen.

In Frankfurt zakte Bayer bijna 4 procent na een winstalarm. Het Duitse chemieconcern verwacht dat de winst negatief zal worden beïnvloed door de hoge voorraden bij de Braziliaanse Crop Science-activiteiten en nadelige wisselkoerseffecten bij de gezondheidszorgdivisie.

Euro

Maaltijdbezorger Delivery Hero werd op zijn eerste beursdag in Frankfurt verwelkomd met een koerswinst van bijna 7 procent.

De euro was 1,1417 dollar waard, tegen 1,1429 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 45,30 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 47,63 dollar per vat.