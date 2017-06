Vopak grootste daler in lagere AEX

Gepubliceerd op | Views: 586

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zakte vrijdag na een vlakke opening in het rood. Ook de andere Europese beurzen gingen omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na de forse verliesbeurt een dag eerder en waren in afwachting van de inflatiecijfers uit Europa en de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 0,2 procent lager op 507,56 punten. De hoofdindex stevent daarmee af op een maandverlies van 3 procent. De MidKap daalde 0,3 procent tot 788,60 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,3 procent.

Vopak verloor 2,6 procent en was met afstand de grootste daler in de hoofdindex, na een adviesverlaging door ING. Volgens de analisten van de bank zijn de vooruitzichten voor het tankopslagbedrijf voor de komende jaren risicovoller geworden. Olie- en gasconcern Shell daalde 1 procent. LBBW en Kepler Cheuvreux werden negatiever over het aandeel.