Sandd belooft goedkopere postzegel

Laatste publicitaire stuiptrekking van SANDD.



SANDD moet binnenkort (1september) net als PostNL ook voldoen aan de '80%-eis' mbt vaste werknemers vs. zzp-ers. Hiermee verdwijnt voor hen in 1 keer alle winst (terwijl ze flink marktaandeel verliezen de laatste jaren). Daarom wil EZ het PostNL toestaan om SANDD over te nemen om de kosten voor postbezorging te verlagen.



Blijkbaar is dit bericht onderdeel van het onderhandelspel met PostNL...



ACM kan per 1 september grote boetes opleggen aan SANDD mbt 80%-eis. Dus SANDD moet kiezen, nu veel mensen aannemen en alle winst weg (en minder aantrekkelijk als overnamekandidaat) of nu verkopen tegen een redelijke prijs (nu er nog maximale synergie met PostNL is).



SANDD is een 'levende dode'