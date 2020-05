'Beleggersvertrouwen herstelt maar blijft laag door coronacrisis'

Het verwonderd mij in hoge mate dat we gezien de enorme invloed van corona op de ekonomie,de koersen zo ver hersteld zijn,maar of dit stand houd weet ik niet,zelfs bij volledige herstart zal met in achtneming van de corona spelregels het voor veel bedrijven heel moeilijk worden 1 cent te verdienen,we staan waarschijnlijk aan de vooravond van giga prijsverhogingen!

Ahold blijft natuurlijk altijd veilig omdat we toch altijd moeten blijven eten,philips profiteert van de vraag naar medische apperatuur,ik denk dat de chipjes hele grote kanshebbers zijn,omdat in die apperaten mega veel chipjes zitten en wat denk je van de hogere thuiswerknorm,meer ic bedden en als die brandstichters eens stoppen,de vraag naar 5g,ze moeten gewoon alarmsirenes bij die masten plaatsen,want wij kunnen het gelag straks betalen door veel hogere internet rekeningen.

Mijn geliefde chippies gingen van week bij het grof vuil,ze eindigden in het rood,ook pharmpje kon geen groen licht tonen,zodat ik het aexje het nakijken moest geven,bij mij moest er een mintekentje voor,het dividend van asmi verzachte de pijn,alleen linxje komt weer achteraan sukkelen!

Trumpio hield zich enigszins mak gisterenavond en daar was natuurlijk alle reden voor,niet alleen in hong kong word de kapitalistische vrijheid bedreigd,ook in de vs worden met name de donkeren zwaar gediscrimmineerd,li zegt dat hij de vrijheid van hongkong in stand zal houden,helaas hebben die communistjes niet zo'n beste reputatie,wat betreft anders denkenden en willenden!

Vandaag nog een Dalm ritje doen,want de metalen doen het goed op de beurs,vooral aperam,ook wil ik nog een stel koolplanten uitpoten,want als corona in de herfst een nieuwe aanval gaat doen heb ik vitamine bommen nodig om die virusjes van het lijf te houden!

Op de NT Sabbat willen we weer van het wonderheerlijke WOORD genieten,we gaan de komst van de Levensgids en Raadsman,de HEILIGE GEEST herdenken,wie HEM het stuur in handen geeft van het levensschip,komt zeker in de veilige haven!!

Komende week geen cijfers meer en naar ik hoop,gezamelijke inspanning om corona te vloeren,dan gaan de koersen omhoog!!SJALOOM!!!