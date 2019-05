Hoofdindex Amsterdam op winst

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs van Amsterdam stond donderdagmiddag op winst. Ook de andere beurzen in Europa lieten wat herstel zien op deze qua handelsvolumes rustige Hemelvaartsdag. Beleggers probeerden de ontwikkelingen in het handelsconflict, dat al maanden de beurshandel bepaald, wederom op waarde te schatten.

De hoofdindex aan het Damrak noteerde omstreeks 15.45 uur 0,8 procent hoger op 545,35 punten. De MidKap dikte 0,6 procent aan tot 739,26 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen tot 0,5 procent vooruit.

Grootste stijgers in de AEX waren informatieleverancier RELX en verzekeraar ASR met plussen tot 1,9 procent. Telecomconcern KPN klom 0,9 procent, na een adviesverhoging door Goldman Sachs. Betaalbedrijf Adyen profiteerde van een positief analistenrapport van Cantor Fitzgerald en won 1,4 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de grootste daler met een verlies van 0,5 procent.

BAM

Bij de middelgrote bedrijven gingen kabel- en telecomconcern Altice Europe en bouwer BAM aan kop met plussen tot 3,7 procent. Vastgoedbedrijf WDP stond onderaan met een min van 1 procent.

Elders in Europa ging de aandacht uit naar Axel Springer dat een koerssprong van ruim 20 procent maakte in Frankfurt. Het Duitse mediaconcern en uitgever van onder meer de kranten Bild en Die Welt verdwijnt mogelijk van de beurs in Frankfurt. Het bedrijf bevestigde geruchten dat het met investeerder KKR en de oprichtersfamilie van Axel Springer praat over een bod om de onderneming privaat te maken.

Watches of Switzerland

In Londen kende Watches of Switzerland een succesvol beursdebuut. De verkoper van luxe-horloges noteerde 15 procent boven de introductieprijs van 270 pence per aandeel. Verder ging FirstGroup ruim 4 procent omhoog. Het vervoersbedrijf heeft zijn Amerikaanse busdienst Greyhound in de etalage gezet.

De euro noteerde op 1,1118 dollar vergeleken met 1,1129 dollar op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 59,01 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 68,92 dollar per vat.