AEX opent hoger op Hemelvaartsdag

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen lieten wat herstel zien na de zware verliezen een dag eerder. Het handelsconflict tussen de VS en China bleef de beurshandel domineren. De beursvolumes zullen waarschijnlijk laag blijven aangezien veel kleinere Europese markten dicht zijn en veel beleggers een dag vrij hebben.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent in de plus op 544,17 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 740,50 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was staalproducent ArcelorMittal met een winst van ruim 2 procent. Telecomconcern KPN won 1,6 procent, na een adviesverhoging door Goldman Sachs. In de MidKap ging kabel- en telecomconcern Altice Europe aan kop met een plus van 2,7 procent.