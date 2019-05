Delek koopt Britse Noordzeevelden Chevron

Gepubliceerd op | Views: 13 | Onderwerpen: Groot-Britannië

TEL AVIV (AFN) - Het Israëlische energiebedrijf Delek van miljardair Yitzhak Tshuva koopt belangen in verschillende olie-en gasvelden in het Britse deel van de Noordzee. Daarvoor werd een deal gesloten met het Amerikaanse olie- en gasconcern Chevron, die een waarde heeft van ongeveer 2 miljard dollar.

Chevron North Sea wordt ondergebracht bij het Delek-onderdeel Ithaca Energy, dat olie- en gasvelden exploiteert. De transactie wordt waarschijnlijk in het derde kwartaal afgerond en heeft nog goedkeuring nodig van toezichthouders.

Het gaat onder meer om belangen in de velden Captain, Alba, Erskine, Alder en platform Britannia. Delek kocht recent het belang van bijna 22,5 procent van Shell in het Caesar-Tonga-olieveld in de Golf van Mexico, voor bijna een miljard dollar.