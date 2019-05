Retail Estates biedt keuzedividend aan

Gepubliceerd op | Views: 130

TERNAT (AFN) - Het Belgische Retail Estates biedt zijn aandeelhouders een keuzedividend aan over het in maart afgelopen gebroken boekjaar. Zij kunnen het dividend in contanten laten uitbetalen of het in zijn geheel of een deel daarvan omzetten in aandelen van het in Brussel en Amsterdam genoteerde winkelvastgoedbedrijf.

Houders kunnen hun netto dividendrechten inruilen voor aandelen tegen een koers van 68,43 euro per aandeel. Dat is een korting van 18 procent vergeleken met de slotkoers van woensdag. De keuze moet kenbaar worden gemaakt tussen 5 juni en 20 juni. Als Retail Estates geen aanvraag hiervoor ontvangt, wordt het dividend volledig in contanten uitbetaald.