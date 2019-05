'Positief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs lijkt donderdag iets hoger te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk wat herstellen na de zware verliezen een dag eerder. Het handelsconflict tussen de VS en China blijft de beurshandel domineren. In verband met Hemelvaartsdag zijn veel kleinere Europese beurzen gesloten. Zo blijven de markten in Helsinki, Kopenhagen, Luxemburg, Oslo, Stockholm, Wenen en Zürich dicht.

Op het Damrak, waar wel wordt gehandeld, zal KPN mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Goldman Sachs verhoogden de aanbeveling voor het telecomconcern naar kopen. Cantor Fitzgerald startte het volgen van betaalbedrijf Adyen met een overweight-advies.

Gilead Sciences en Galapagos kondigden aan op het jaarlijkse Europese congres voor reumatologie in Madrid op 12-15 juni testresultaten te publiceren over filgotinib. Bij de presentaties zitten ook de tussentijdse resultaten van de lopende studies waarin filgotinib wordt onderzocht bij volwassen reumapatiënten.

Axel Springer

Oranjewoud, het beursgenoteerde moederconcern van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group, behaalde vorig jaar fors minder winst. Daarbij stelt de onderneming dat de resultaten flink negatief werden beïnvloed door tegenvallende prestaties bij het onderdeel Rail Zweden. Verder zijn de aandeelhouders van de in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnoloog Probiodrug akkoord met de naamswijziging in Vivoryon Therapeutics.

In Frankfurt verdwijnt mediaconcern Axel Springer, uitgever van onder meer de kranten Bild en Die Welt, mogelijk van de aandelenbeurs. Het bedrijf bevestigde geruchten dat het met investeerder KKR en de oprichtersfamilie van Axel Springer praat over een bod om de onderneming privaat te maken.

Andere beurzen

De Europese beurzen sloten woensdag met stevige verliezen. De AEX-index raakte 1,5 procent kwijt op 540,87 punten en de MidKap zakte 2,1 procent tot 735,03 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,7 procent in. Ook Wall Street ging achteruit. De Dow-Jonesindex daalde 0,9 procent tot 25.126,41 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent.

De euro was 1,1133 dollar waard, vergeleken met 1,1129 dollar op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 59,31 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs en werd verhandeld voor 69,84 dollar per vat.