'Shell in race om Indiaas windenergiebedrijf'

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell is in de race om het Indiase windenergiebedrijf Continuum Wind Energy te kopen. Dat schrijft de Indiase zakenkrant Mint op basis van ingewijden. Het bedrijf is nu nog in handen van een investeringsfonds van zakenbank Morgan Stanley.

Continuum werd in 2009 opgericht en drie jaar later overgenomen door een fonds van Morgan Stanley, dat 212 miljoen dollar investeerde. De onderneming heeft volgens Mint windparken met een vermogen van meer dan 700 megawatt in bedrijf. Daarnaast zijn er nog projecten in de pijplijn die bijna 1700 megawatt aan opgewekte elektriciteit moeten opleveren.

Shell zou met zijn niet-bindende bod door zijn naar de volgende ronde in de biedingenstrijd om het groene energiebedrijf. Ook het Noorse waterkrachtbedrijf Statkraft en de investeerder CLP India dingen nog mee naar Continuum.