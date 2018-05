Wall Street sluit hoger na oplopen olieprijs

De Amerikaanse beurzen zijn hoger gesloten agv een verhoging vd olieprijs. O ja, wie zegt dat? Waar blijkt dat dan uit? Nog niet zo lang geleden gingen de koersen juist naar beneden door duurdere olie vanwege hogere energiekosten voor bedrijven.

Een optimistisch Beige Book vd Fed zou een betere verklaring zijn voor koersstijgingen. Ook een positief banenrapport of gunstige cijfers over de groei vd economie zouden goede redenen kunnen zijn, maar dat valt hieruit niet op te maken, want de schrijver van dit stukje en/of de redactie (voor zover aanwezig) vonden het blijkbaar niet de moeite waard om dat te vermelden. Prutswerk.

Overigens: waarom staan de kopjes tussen de alinea's altijd op de verkeerde plaats? Welke idioot is daarvoor verantwoordelijk, IEX?