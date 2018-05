Moody's overweegt lagere rating banken Italië

Gepubliceerd op | Views: 534 | Onderwerpen: banken, Italië, Moody's

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's overweegt de langetermijnrating van zes Italiaanse banken te verlagen. Ook kijkt het bureau naar zijn verdere beoordeling van in totaal twaalf Italiaanse financiële concerns. Het gaat om grote namen uit de Italiaanse bankenwereld, zoals UniCredit en Intesa Sanpaolo.

De keuze van Moody's is niet ingegeven door de zondag ontstane politieke crisis in Italië, maar hangt samen met een vorige week uitgegeven waarschuwing om het kredietoordeel van Italië zelf te verlagen als de nieuw te vormen eurosceptische regering van M5S (Vijssterrenbeweging) en de Lega haar plannen doorzet. De kredietbeoordelaar vreest dat die plannen wel eens het einde van de economische hervormingen in het land kunnen betekenen.

President Sergio Mattarella torpedeerde de voorgenomen coalitieregering van de twee partijen afgelopen weekend echter door niet in te stemmen met de voorgedragen minister van Financiën. Volgens Italiaanse media zouden de Vijfsterrenbeweging en de Lega inmiddels wel overwegen alsnog een poging tot regeringsvorming te doen.