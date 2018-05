Rode cijfers voor Strukton-moeder Oranjewoud

Gepubliceerd op | Views: 260

GOUDA (AFN) - Oranjewoud is in het eerste kwartaal op een nettoverlies uitgekomen. Het beursgenoteerde moederbedrijf van de ingenieursbureaus Strukton en Antea wist de omzet wel fractioneel op te krikken.

Onder de streep kwam Oranjewoud 3,4 miljoen euro tekort, waar in dezelfde periode vorig jaar nog een winst van 0,1 miljoen euro in de boeken ging. Het operationele resultaat (ebitda) halveerde zelfs bijna, van 9 miljoen euro naar 4,9 miljoen euro.

Volgens het bedrijf was onder meer op het gebied van railsystemen sprake van een lager resultaat. Die daling werd vooral veroorzaakt door een aantal projecten in Nederland. Wat betreft civiele infrastructuur speelden de slechte weersomstandigheden in de eerste maanden van het jaar een rol. Daardoor kwam ook de productie in dit segment lager uit.

De totale omzet van Oranjewoud ging met 0,4 procent omhoog tot 444,5 miljoen euro. De orderportefeuille dikte daarnaast aan tot tot 3,5 miljard euro. Het bedrijf geeft geen concrete verwachtingen voor heel 2018. Wel zegt Oranjewoud dat seizoenseffecten doorgaans veel invloed hebben. Traditioneel ontwikkelen de omzet en het resultaat zich in het tweede halfjaar van het kalenderjaar sterker dan in het eerste halfjaar.