Allergan wil onderdelen verkopen

Gepubliceerd op | Views: 145

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Allergan zet zijn onderdelen op het gebied van vrouwengezondheid en antibiotica in de etalage, waarmee volgens analisten mogelijk 6 miljard dollar kan worden opgehaald. Dat is de uitkomst van een strategisch onderzoek dat het bedrijf heeft uitgevoerd.

Allergan wil zich richten op vier andere gebieden, waaronder zijn bekendste middel Botox dat zowel cosmetische als therapeutische toepassingen heeft. De divisies die in de verkoop gaan zouden goed zijn voor circa 7 procent van de jaaromzet van het farmacieconcern. Allergan liet weten de onderdelen alleen te verkopen als er een goede prijs wordt geboden.

Allergan is onder druk komen te staan om een andere koers in te slaan, na een daling van de beurskoers met ongeveer een derde in de afgelopen twaalf maanden.