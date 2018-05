'Economie trekt ook in 2019 stevig aan'

Lenen, lenen, lenen. Kopen,Kopen,Kopen! Huilen,Huilen,Huilen!!



De Nederlandse economie kan een strenge dopingtest niet doorstaan.

Maar met Hyperinflatie op de Huizenmarkt, gevoed door een ruime leenpolitiek en een gefabriceerde krapte aan woningen, is het als autorijden met ruim een slokje teveel op. Meestal kom je veilig thuis, maar was het wel verantwoord?? Nee dus, dat zal wel blijken.

Dat de lonen niet voldoende kunnen stijgen, is een veeg voorteken. De BV Nederland maakt steeds hogere Indirecte Kosten. Dat gaat nu nog ten laste van de Direkte Kosten en de Pensioenbesparingen, maar er komt natuurlijk een dag, dat het draadje knapt.