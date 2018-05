'Economie trekt ook in 2019 stevig aan'

Gepubliceerd op | Views: 1.096

PARIJS (AFN) - De economie van Nederland zit ook volgend jaar nog flink in de lift. Dat denkt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die voor 2019 uitgaat van een plus van 2,9 procent. Daarmee is de denktank optimistischer dan bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en het Centraal Planbureau (CPB).

De andere twee toonaangevende organisaties op dit vlak voorzien voor volgend jaar lagere plussen, van respectievelijk 2,4 en 2,7 procent. Dat de Nederlandse economie in 2018 flink aantrekt is iets waar alle kenners het nu toch wel over eens zijn. De OESO houdt het voor dit jaar bijvoorbeeld op een groei van 3,3 procent.

Volgens de OESO gaat het momenteel vooral erg goed met de binnenlandse consumptie. Ook wat betreft de investeringen ziet het beeld er in Nederland rooskleurig uit. De denktank voorspelt daarnaast dat de export verder blijft doorgroeien en dat de wat achtergebleven loongroei en inflatie langzaamaan zullen opkrabbelen.

Handelsoorlog

Internationaal staan de seinen voor de economische groei inmiddels ook overduidelijk op groen. Naar verwachting neemt de wereldeconomie dit jaar met 3,8 procent en volgend jaar met 3,9 procent in omvang toe, aldus de OESO. Wel waarschuwt de denktank voor de vele risico's die nog roet in het eten kunnen gooien.

Zo drukt de dreiging van een mogelijke handelsoorlog de laatste tijd op het vertrouwen. Als de situatie escaleert kan dit in tal van landen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de investeringen of de werkgelegenheid. Ook de afbouw van het stimuleringsbeleid van centrale banken en de stijgende olieprijzen, zijn volgens de OESO zaken om in de gaten te houden.

In Nederland in het bijzonder spelen verder nog risico's in verband met de brexit en tekenen van oververhitting op de huizenmarkt. De recente politieke onrust in Italië, met alle mogelijke gevolgen van dien, heeft de OESO niet meer kunnen meenemen in zijn rapport.