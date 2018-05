Kleine plus voor beurs in Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 424

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond woensdagmiddag licht in de plus. Elders in Europa was sprake van een gemengd beeld, waarbij vooral het koersherstel in Italië opviel. Beleggers blijven terughoudend, maar de vrees voor een nieuwe eurocrisis door de politieke problemen in Italië is wel wat naar de achtergrond verdwenen.

De hoofdindex aan het Damrak noteerde rond 15.45 uur 0,2 procent in de plus op 555,85 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 785,10 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt wonnen tot 0,6 procent. Parijs zakte 0,4 procent onder aanvoering van de Franse banken.

In Milaan ging de belangrijkste graadmeter met 1,8 procent omhoog, na het verlies met 2,7 procent op dinsdag. De eurosceptische partijen M5S (Vijfsterrenbeweging) en de Lega overwegen volgens Italiaanse media alsnog een poging tot regeringsvorming. President Sergio Mattarella torpedeerde de coalitieregering van de twee partijen afgelopen zondag door niet in te stemmen met de voorgedragen minister van Financiën.

Financiële fondsen

De Italiaanse bankensector, die het dinsdag nog flink moest ontgelden, kreeg er nu ook weer wat beurswaarde bij. Zo wonnen UniCredit en Intesa Sanpaolo tot 3,2 procent. Ook in Amsterdam toonden de financiële fondsen weer wat herstel, met plussen van bijvoorbeeld 1,6 en 1,1 procent voor ASR en ABN AMRO. Voor Franse banken was het een ander verhaal. BNP Paribas en Société Générale, die veel Italiaanse schuldpapieren bezitten, zakten tot 6,2 procent in Parijs.

Grootste stijgers in de AEX waren overigens vastgoedfonds Unibail-Rodamco en kabel- en telecomconcern Altice met winsten van 2 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts sloot de rij met een min van 0,7 procent. Het kleine fonds Groothandelsgebouwen won daarnaast 2,7 procent na een deal met investeerder HighBrook over de verkoop van het Groot Handelsgebouw en de onderneming.

Euro

Elders in Europa was er ook aandacht voor Bayer dat ruim 4 procent won in Frankfurt. De Amerikaanse mededingingsautoriteiten stemden in met de overname van zadenhandelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern. Mediaconglomeraat Vivendi verloor in Parijs daarentegen 3,6 procent na het verlies van de uitzendrechten van de Franse voetbalcompetitie.

De euro was 1,1629 dollar waard, tegen 1,1550 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 67,24 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 76,52 dollar per vat.