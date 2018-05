Stap omhoog doet Michael Kors goed

Gepubliceerd op | Views: 300

NEW YORK (AFN) - De stap omhoog naar het luxe-segment werpt zijn vruchten af voor modemerk Michael Kors. Het bedrijf haalde in de afgelopen periode een hogere omzet en winst, waar in dezelfde periode vorig jaar onder de streep nog een verlies werd genoteerd. Ook de inlijving van schoenenmerk Jimmy Choo hielp voor de resultaten.

De vergelijkbare verkopen gingen met 2,3 procent omhoog. Het publiek reageerde volgens het modemerk goed op het wat luxere aanbod. Michael Kors opende in de afgelopen periode, voornamelijk in Azië, vijftig nieuwe winkels. Het bedrijf sloot daarentegen ook 48 winkels die niet binnen de nieuwe plannen pasten. Daarnaast kregen veel winkels een make-over.

De omzet van Michael Kors kwam uit op een kleine 1,2 miljard dollar, 115 miljoen dollar meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst was 44,5 miljoen, waar vorig jaar nog een verlies van een kleine 27 miljoen dollar werd geleden.