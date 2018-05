Investeerder Kardan boekt winst

Gepubliceerd op | Views: 990

AMSTERDAM (AFN) - De Israëlische investeerder Kardan heeft in het eerste kwartaal een winst in de boeken gezet, tegen een verlies een jaar eerder. Dat kwam woensdag naar voren uit een handelsbericht van de onderneming, die een beursnotering heeft in Amsterdam.

De nettowinst bedroeg 4,3 miljoen euro, tegen een verlies van 17,8 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf profiteerde met name van gunstige wisselkoersverschillen tussen de euro en de Israëlische shekel. Volgens topman Ariel Hasson waren de operationele prestaties van de vastgoedtak en de waterinfrastructuurdivisie in de afgelopen periode positief. De omzet bedroeg 63,1 miljoen euro tegenover 1,6 miljoen euro een jaar eerder.

De verkoop van dochtermaatschappij Tahal laat nog altijd op zich wachten. Daardoor kunnen ook schuldeisers nog niet worden terugbetaald. De onderhandelingen met de schuldeisers lopen nog en er is geen zekerheid over de uitkomst, aldus Kardan. Het bedrijf gaf aan te blijven werken aan desinvesteringen om zo aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.