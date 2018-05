Italiaanse crisis houdt beurzen in greep

ECB wil de economie verbeteren en pompt 60 miljard.

Brussel garandeert dat investering in Europese landen veilig zijn. Ze willen zelfs EURO obligaties uitgeven, zodat banken geen staats obligaties meer hoeven te kopen.



Banken krijgen nu cheap funding en kopen dus (voorlopig) staat obligaties, omdat ze minder risico willen lopen op hypotheek, consumenten krediet en bedrijfs kredieten..... jajaa.... CAR- Basel gaat zijn tol eisen.



ECB met 60 miljard per maand vind het best dat de banken staatsobligaties kopen. (nu nog wel, maar owee als Italie in elkaar klapt..)



Italie begint te stotteren..



ECB zit met 60 miljard de banken te spekken en banken zitten straks met "waardeloze" obligaties (dat denk ik niet en EURO sceptici willen graag dat Italie eruit stapt).



Beleggers denken nu (vandaar de paniek) dat Europa niks aan de situatie doet en dat ze Italie & banken aan hun lot over laten... (we wish).



Italie blijft in de EU omdat wij anders straks de pineut zijn als banken de portfolio moeten afwaarderen.



Conclusie:

Italie blijft bij EU

ECB blijft pompen met 60 miljard

EU obligaties komt eraan

Staat obligaties verdwijnen.

Banken weer on track.