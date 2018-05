Economisch vertrouwen eurozone fractie lager

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - Het vertrouwen in de economie van de eurozone is in mei een fractie gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde de Europese Commissie.

De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van 112,7 in april naar 112,5 deze maand. Economen hadden gemiddeld een stand van 112 voorspeld.

Uit de cijfers blijkt dat in de industrie en dienstensector het economisch sentiment verslechterde. Bij consumenten was het vertrouwen onveranderd en in de bouw en detailhandel ging het vertrouwen omhoog.