AEX opent vrijwel vlak

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beurzen bleven dicht bij huis na de zware koersverliezen een dag eerder. De vrees voor een nieuwe eurocrisis door de politieke problemen in Italië verdween wat naar de achtergrond, maar bleef zorgen voor terughoudendheid bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen een fractie lager op 554,96 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 780,63 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren 0,1 procent en 0,6 procent. De Duitse DAX won 0,1 procent en de hoofdindex in Milaan steeg 0,7 procent.

Grootste stijger in de AEX was ABN AMRO met een winst van 0,7 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een min van 1,1 procent. In de MidKap voerde beursintermediair Flow Traders de stijgers aan met een winst van ruim 1 procent.