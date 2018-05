AEX krabbelt wat op

Gepubliceerd op | Views: 1.255

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam krabbelde woensdag wat op na de zware verliesbeurt een dag eerder. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De vrees voor een nieuwe eurocrisis door de politieke problemen in Italië verdween wat naar de achtergrond, maar bleef zorgen voor terughoudendheid bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 555,68 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 781,18 punten. De beurs in Londen bleef ongewijzigd en Parijs verloor 0,4 procent. De Duitse DAX won 0,3 procent.

De hoofdindex in Milaan steeg 0,6 procent. Volgens persbureau Reuters overweegt voormalig IMF-functionaris Carlo Cottarelli zijn opdracht om een regering te vormen terug te geven. Daarmee zou de weg vrij worden gemaakt voor nieuwe verkiezingen in Italië, die op z'n vroegst op 29 juli zouden kunnen plaatsvinden.

ABN AMRO

Grootste stijger in de AEX was ABN AMRO met een winst van ruim 1 procent. Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een min van 0,7 procent.

ArcelorMittal zakte 0,3 procent. Het staalconcern heeft Brad Davey benoemd tot nieuwe topman van de Noord-Amerikaanse divisie. Hij volgt per 1 juli in die functie Robrecht Himpe op die met pensioen gaat.

Aalberts Industries

Aalberts Industries daalde 0,2 procent. De industrieel toeleverancier neemt het Franse bedrijf PEM (Protection Electrolytique des Métaux) over. PEM draait een jaarlijkse omzet van circa 22 miljoen euro en heeft 180 voltijdwerknemers. De overname draagt direct bij aan de winst per aandeel.

Groothandelsgebouwen liet weten een deal te hebben bereikt met investeerder HighBrook over de verkoop van het Groot Handelsgebouw en de onderneming. De overeenkomst komt neer op een prijs van 56,76 euro per aandeel, na dividendbetaling over het boekjaar 2017. Het aandeel noteerde onveranderd op 55 euro.

Vivendi

In Parijs zakte mediaconglomeraat Vivendi bijna 4 procent na het verlies van de uitzendrechten van de Franse voetbalcompetitie. Bayer won 2,5 procent in Frankfurt. De Amerikaanse mededingingsautoriteiten hebben ingestemd met de overname van zadenhandelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern.

De euro was 1,1578 dollar waard, tegen 1,1550 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 66,85 dollar. Brentolie stond vlak op 75,38 dollar per vat.