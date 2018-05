Producentenvertrouwen weer toegenomen

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - Het producentenvertrouwen is in mei, na twee maanden van dalingen op rij, weer toegenomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Producenten waren vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Hun oordeel over de orderportefeuille verbeterde ook.

Ze waren echter negatiever over de voorraden gereed product. De vertrouwensindicator kwam uit op 9,8. Dat is de op twee na hoogste waarde ooit. In april stond de index nog op 8,2.

Het vertrouwen ligt ook ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op 0,8 staat. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde met 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand, aldus het statistiekbureau.

Het CBS kwam ook met industriële afzetprijzen over april naar buiten. Die bleken met 1,1 procent te zijn gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De prijsstijging is wat groter dan in maart. Toen waren de producten van de industrie 0,6 procent duurder in vergelijking met een jaar eerder.