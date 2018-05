Groothandelsgebouwen sluit deal met HighBrook

Gepubliceerd op | Views: 0

ROTTERDAM (AFN) - Groothandelsgebouwen heeft een deal bereikt met investeerder HighBrook over de verkoop van het Groot Handelsgebouw en de onderneming. Dat werd woensdag bekendgemaakt.

De overeenkomst komt neer op een prijs van 56,76 euro per aandeel Groothandelsgebouwen, na dividendbetaling over het boekjaar 2017. Aandeelhouders krijgen dit als 'voorlopige liquidatie-uitkering', niet later dan 30 juli. De transactie wordt voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens een bijzondere vergadering op 10 juli.