'Kans op overname AkzoNobel kleiner geworden'

Minachting van de aandeelhouders door AKZO is nog verre van opgelost. Dit gaat nog wel een staartje krijgen. Immers waarom heeft AKZO de aandeelhouders niet goed geïnformeerd en heeft het onvoldoende verantwoording afgelegd over de keuze om niet met PPG in gesprek te gaan?



Er is mi maar een logisch antwoord en dat is omdat AKZO geen verhaal heeft en de boel doelbewust gefrustreerd heeft. Dat gaat er straks met de OK-enquête wel uitkomen. En dan kunnen B&B in ieder geval een schadeclaim verwachten.