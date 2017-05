'Licht lager begin beurshandel Amsterdam'

Gepubliceerd op | Views: 637

AMSTERDAM (AFN) - De beurs in Amsterdam gaat dinsdag waarschijnlijk wat lager openen, na de tamme handelssessie op maandag. Er is opnieuw vrijwel geen belangrijk nieuws om de handel te sturen. Uit Wall Street komt ook geen richting omdat de beurzen in New York dicht waren voor Memorial Day.

De meeste aandacht op Beursplein 5 zal uitgaan naar AkzoNobel, dat maandag bij de Ondernemingskamer in Amsterdam een zaak won van een groep aandeelhouders onder leiding van het activitische Elliott Advisors. Alle eisen werden afgewezen waaronder een buitengewone vergadering om te stemmen over het lot van president-commissaris Antony Burgmans. Die werd verantwoordelijk gehouden voor het afwijzen van de overnamevoorstellen van de Amerikaanse branchegenoot PPG Industries.

PPG kwam vervolgens met een eigen verklaring en gaf daarin aan zich te beraden op zijn opties. Het bedrijf wil nog steeds met Akzo praten, maar alleen in constructief overleg.

Oranjewoud

Verder kwam Oranjewoud maandag nabeurs met kwartaalcijfers. Het advies- en ingenieursbureau en het moederbedrijf van bouwer Strukton zette een kleine winst in de boeken na een verlies een jaar eerder. De onderneming stelde verder dat de orderportefeuille duidelijk is gekrompen tot 3,1 miljard euro.

Elders in Europa zijn er onder meer cijfers van prijsvechter Ryanair. De Ierse luchtvaartmaatschappij zag haar winst in het afgelopen boekjaar als verwacht oplopen en kwam met betere vooruitzichten voor het lopende boekjaar.

Op macro-economisch gebied staan er gegevens op de rol over onder meer de Franse economische groei, het economisch sentiment in de eurozone, de inflatie in Duitsland en gegevens over de Amerikaanse huizenmarkt, consumentenbestedingen en het consumentenvertrouwen.

Indexen

De Amsterdamse AEX-index sloot maandag 0,1 procent in de min op 527,73 punten. De MidKap stond vlak op 796,91 punten. De hoofdgraadmeter in Frankfurt won 0,2 procent, terwijl Parijs 0,1 procent daalde. Londen was net als Wall Street gesloten.

De euro was voorbeurs 1,1119 dollar waard, tegen 1,1179 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie was nagenoeg vlak op 49,80 dollar en Brent daalde 0,3 procent tot 52,13 dollar per vat.