CUPERTINO (AFN) - Techreus Apple heeft in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het bedrijf ontkwam daarmee aan grote negatieve gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in eerst China en later in de periode in Europa en de Verenigde Staten. De winst daalde wel licht.

De Diensten-tak, waaronder onder meer iCloud, Apple Music en Apple TV+ vallen, en de Wearables-tak, die zaken als de Apple Watch en de AirPods-oordopjes omvat, waren volgens topman Tim Cook goed voor records. Aan de iPhone, nog altijd met afstand het belangrijkste product van Apple, de iPad en Mac-computers werd minder verdiend dan een jaar eerder.

De totale omzet van Apple in de meetperiode bedroeg 58,3 miljard dollar. Dat was 1 procent meer dan de 58 miljard uit het tweede kwartaal van vorig boekjaar. De nettowinst kwam uit 11,2 miljard dollar. Dat was een jaar geleden nog 11,6 miljard dollar.

Nieuwe iPhone

Volgens Cook draait de toeleveringsketen van Apple sinds eind maart weer op volle toeren. Die kreeg een flinke klap toen China wekenlang op slot ging door de virusuitbraak. Dat hinderde ook de verkopen in dat land, maar die gingen volgens de topman in maart alweer omhoog. In het lopende kwartaal zette het herstel zich verder voort.

Wereldwijd ziet Apple ook alweer wat verbetering optreden in de verkopen in de tweede helft van april. Dat heeft mogelijk te maken met de nieuwe goedkopere iPhone SE die het bedrijf eind deze maand op de markt bracht.

Apple heeft geen verwachting uitgesproken voor het derde kwartaal. Wel betaalt het bedrijf gewoon dividend, van 0,82 dollar per aandeel. Ook geeft Apple de komende maanden 50 miljard dollar uit aan het opkopen van aandelen.