Sentiment op Wall Street negatief

"Net als in Europa werd het sentiment op Wall Street gedrukt door de sombere economische vooruitzichten".



Ja hoor, dat kwam ook echt helemaal onverwacht uit de lucht vallen. Zag niemand aankomen. Totale verrassing. Als de beurs was gestegen vandaag hadden ze met precies dezelfde info geschreven dat beleggers ondanks de slechte vooruitzichten positief bleven omdat een en ander niet onverwacht kwam.



De beurzen negeren al weken lang elk dramatisch cijfer of nieuws, dus nu opeens de verklaring voor de daling vandaag. Het daalt een dagje omdat het gewoon belachelijk en ongefundeerd gestegen was. Het is nog maar de vraag of dit het begin van een grote correctie is. Zou wel normaal zijn gezien de nog te verwachten economische schade. Ook na versoepeling en zelfs opheffing lock-downs, zullen er nog lange nasleep en nagevolgen zijn, maar tot nu toe reden beleggers in een sportwagen op volle snelheid vooruit met blinddoek om. Ik moet eerst nog maar eens zien of beleggers nu wat realistischer worden of het motto gewoon blijft 'the only way is up'.