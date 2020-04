Signify haalt bijna 1,3 miljard euro aan financiering binnen

Gepubliceerd op | Views: 174

EINDHOVEN (AFN) - Signify heeft twee obligaties geprijsd. Hiermee haalt het verlichtingsbedrijf bijna 1,3 miljard euro binnen aan financiering.

De eerste obligatie bedraagt 675 miljoen euro en kent een looptijd tot 2024 en een coupon van 2 procent. De tweede obligatie met een waarde van 600 miljoen euro heeft een looptijd tot 2027 en een coupon van 2,375 procent.

Volgens Signify zal de opbrengst worden gebruikt voor de herfinanciering van het overbruggingskrediet waarmee de overname van het Amerikaanse Cooper Lighting Solution is gefinancierd.

"We zijn verheugd met de lancering van onze eerste Eurobond en met de sterke interesse van investeerders in Signify", zegt financieel directeur René van Schooten. "Dit is een belangrijke stap in de afronding van onze financieringsstrategie na onze overname van Cooper Lighting."