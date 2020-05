IEX Group profiteert van groeiend aantal premium-abonnees

Ik ben inhoudelijk gecharmeerd van IEX. De artikelen zijn op een prettige manier geschreven. Ik was lid, maar ben dat toch niet meer. Ik vind IEX namelijk te agressief doorschiet in haar 'betaalmuur' doel. De eindeloze hoeveelheid zelfpromotie en reclame banners irriteert mij. Ik ben graag bereid te betalen voor goede content en goede adviezen, maar op een klantvriendelijk(er) manier wat mij betreft.



Neem bijvoorbeeld de Tostrams artikelen. Dat is de laatste tijd niet meer dan een reclame om lid te worden van Tostrams.nl. Ik vind dat jammer. Schrijf niets, of iets waar de lezer wat aan heeft. Onduidelijk is mij of ik of achter de betaalmuur dezelfde nutteloze content staat, of dat je daar wel een volledige analyse te lezen krijgt (zonder talloze aanmaningen om vooral lid te worden van Tostrams.nl). Premium content is ok, maar 'premium reclame' is niet ok.



Neemt niet weg dat ik blij ben met een partij die dicht op het nieuws zit en regelmatig heel leeswaardige artikelen produceert. Tenslotte een overweging die bij mij meewoog is dat ik eerder armer dan rijker ben geworden van de adviezen. De combinatie van beide factoren maakt mij terughoudend om nog langer een betaald lidmaatschap aan te gaan. Ik zou willen zeggen 'helaas' want ik ben zeker geïnteresseerd me aan te sluiten bij een partij die goede content biedt (maar alleen goede content is niet genoeg, het moet zich ook terugverdienen).



Ik ben ook lange tijd lid geweest van Beursgenoten. Ik overweeg me toch weer bij deze club aan te sluiten, want ze hebben goede voorbeeld portefeuilles en zeer regelmatig interessante artikelen. BeleggersBelangen is (los van de portefeuilles) wat mij betreft iets te veel een 'samenraapsel' in schrijfstijl en -adviezen. Maar per saldo (wat mij betreft) een stevige concurrent voor IEX.



De combinatie het beste van beide combineert zou ideaal zijn, maar ik zie dat voorlopig niet gebeuren...



Tenslotte.. wat. betreft IEX: complimenten voor de prettige schrijstijl. Ga vooral zo door, maarricht je vooral op goede content en matig de marketing s.v.p. Goede content verkoopt zichzelf wel.